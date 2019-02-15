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ХК «Ростов» уступил «Мордовии»

ХК «Ростов» уступил «Мордовии»
ХК «Ростов» является действующим победителем третьей по силе хоккейной лиги России (Первенство ВХЛ). «Мордовия» же пока идет на первом месте. Игра между чемпионом прошлого сезона и лидером текущего была крайне важна как для тех, так и для других. Дончане, увы, уступили.

В первом периоде коллективы играли, в общем, на равных. Обе команды создавали моменты, однако гости распорядились ими более бережно. На 8-й минуте счет открыл хорошо известный ростовским любителям хоккея Кирилл Абозин. «Кондоры» бросились отыгрываться, но забить до первого перерыва не удалось.

Зато получилось сразу после него. Благо, играли на тот момент в формате 5 на 3. Далее «Мордовия» просто нокаутировала ХК «Ростов». Сначала последовал дальний бросок Андрея Бадрутдинова – 1:2. Потом свою шайбу забивает Павел Медведев – 1:3. Наставник ростовчан Григорий Пантелеев сменяет вратаря, но желаемого результата все равно нет – вышедший на лед Егор Оселедец тут же пропускает от Антона Дубинина – 1:4. Ближе ко второму перерыву Дубинин забивает и второй свой гол за матч – 1:5.

В третьем периоде казалось, что «красно-белые» могут совершить подвиг. После гола Александра Дударова счет стал 2:5. Однако надеждам болельщиков не суждено было сбыться. На 52-й минуте «Мордовия» провела блестящую комбинацию, которую завершил Евгений Колычев, – 2:6. Итог – сокрушительное поражение ХК «Ростов».

В параллельном матче ХК «Чебоксары» победил «Алтай» (Барнаул) - 6:3, «Юниор» (Курган) одолел «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) - 4:1, а ХК «Тамбов» был сильнее «Кристалла» (Саратов) - 5:1, что позволило ему сместить ростовчан со второй строчки турнирной таблицы.

Следующие матчи дончане проведут ориентировочно 8 и 9 января против курганского «Юниора».

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