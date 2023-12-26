ХК «Ростов» уступил в овертайме новокузнецкому «Металлургу»

Фото: ХК

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ростовчане гостили в Кемеровской области.В первой части встречи команды обменялись голами. У «Ростова» забил Евгений Каменский. Вторая треть поединка прошла без заброшенных шайб. В третьем периоде ростовчане вели в счёте после голов Егора Корбита и Раниса Миргалиева, но упустили победу на последней минуте основного времени. А в овертайме «Металлург» быстро добился победы. Решающий гол забил Евгений Сорокин. Итог – поражение ХК «Ростов», 3:4 ОТ. Южане получают одно очко.В остальных встречах дня в ВХЛ «Динамо-Алтай» (Барнаул) обыграло «Буран» (Воронеж) - 2:1 Б, «Торос» (Нефтекамск) был сильнее «Челнов» - 5:3, а «Норильск» победил «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) - 3:1.В таблице «регулярки» ВХЛ «Ростов» пока на 27-й строчке из 29. Уже 27 декабря «кондоры» проведут гостевой поединок против «Омских Крыльев».