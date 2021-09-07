Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ХК «Ростов» уступил в гостях «Торосу»

ХК «Ростов» уступил в гостях «Торосу»
Во второй игре чемпионата ВХЛ «кондоры» гостили в Башкортостане. Набрать очки в этот раз не вышло – подвела реализация.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте. Шайбу забросил Иван Лапшин – 1:0. ХК «Ростов» пошёл вперёд большими силами. «Красно-белые» подолгу разыгрывали шайбу в чужой зоне и много бросали в сторону ворот. Точность не была высокой, но и вратарь хозяев льда играл отлично. Без шайб прошло почти тридцать минут. Наконец, в середине второго периода «Торос» забил второй гол – Даниил Скориков, 2:0. Времени было ещё предостаточно, но подопечным Григория Пантелеева катастрофически не везло в завершении атак. В третьем отрезке игры нефтекамцы добили соперника третьей шайбой. Итог – «Ростов» проигрывает, 0:3.

В остальных играх дня «Горняк» (Верхняя Пышма) обыграл в гостях «Южный Урал» (Орск) - 4:0, «Молот» (Пермь) был сильнее «Бурана» (Воронеж) - 6:3, «Ижсталь» (Ижевск) дома разбила «Тамбов» - 3:1, а «Академия Михайлова» (Новомосковск) уступила на выезде «Нефтянику» (Альметьевск) - 0:4.

На старте сезона ХК «Ростов» уступил в обеих встречах.

10 сентября южане сразятся в Альметьевске с местным «Нефтяником».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.