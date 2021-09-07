ХК «Ростов» уступил в гостях «Торосу»

Во второй игре чемпионата ВХЛ «кондоры» гостили в Башкортостане. Набрать очки в этот раз не вышло – подвела реализация.Счёт был открыт уже на 4-й минуте. Шайбу забросил Иван Лапшин – 1:0. ХК «Ростов» пошёл вперёд большими силами. «Красно-белые» подолгу разыгрывали шайбу в чужой зоне и много бросали в сторону ворот. Точность не была высокой, но и вратарь хозяев льда играл отлично. Без шайб прошло почти тридцать минут. Наконец, в середине второго периода «Торос» забил второй гол – Даниил Скориков, 2:0. Времени было ещё предостаточно, но подопечным Григория Пантелеева катастрофически не везло в завершении атак. В третьем отрезке игры нефтекамцы добили соперника третьей шайбой. Итог – «Ростов» проигрывает, 0:3.В остальных играх дня «Горняк» (Верхняя Пышма) обыграл в гостях «Южный Урал» (Орск) - 4:0, «Молот» (Пермь) был сильнее «Бурана» (Воронеж) - 6:3, «Ижсталь» (Ижевск) дома разбила «Тамбов» - 3:1, а «Академия Михайлова» (Новомосковск) уступила на выезде «Нефтянику» (Альметьевск) - 0:4.На старте сезона ХК «Ростов» уступил в обеих встречах.10 сентября южане сразятся в Альметьевске с местным «Нефтяником».