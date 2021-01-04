ХК «Ростов» проиграл в первой игре 2021 года

Хоккейный клуб «Ростов» стартовал в новом году гостевой игрой в Учалах (Башкортостан). Увы, взять очки у идущего в группе лидеров «Горняка» не вышло – всё решила эффективная игра хозяев льда в большинстве.Началось всё для ростовчан просто прекрасно – на 8-й минуте подопечные Григория Пантелеева повели в счёт после шайбы Ивана Каштанова – 0:1. Но «горняки» ещё в первом периоде смогли дважды расстроить голкипера «Ростова» Данила Кудашева. Владислав Леонтьев и через пару минут Михаил Назаров реализовали большинство и вывели свою команду вперёд 2:1.На первых минутах второй части встречи «Горняк» ещё раз реализовал лишнего – Роман Ивашов, 3:1. ХК «Ростов», правда, тут же подогрел интригу шайбой Алексея Прохорова – 3:2, ещё ничего не ясно. Однако учалинцы ещё раз забили дважды с небольшим интервалом на 30-х минутах – Павел Воронков и Степан Островский, 5:2.В третьей двадцатиминутке «Горняк» играл по счёту и экономил силы, а ростовчане пытались вернуться в матч и зацепиться за очки. Не вышло, хотя эпизоды для этого возникали неплохие. Только за три минуты до конца игры дончане затолкали шайбу в рамку – Евгений Орлов, 5:3. Но на большее уже не было сил. Итог – проигрыш дружины Григория Пантелеева.В остальных встречах игрового дня Чемпионата ВХЛ «Южный Урал» (Орск) переиграл в родных стенах «Буран» (Воронеж) 2:1, «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) всухую обыграл «Молот-Прикамье» (Пермь) 3:0, «Дизель» (Пенза) на выезде был сильнее «Химика» (Воскресенск) 3:0, а «Барс» (Казань) в овертайме взял победу над ХК «Рязань» - 2:1 ОТ.9 января в Орске ХК «Ростов» сразится с «Южным Уралом». В общей турнирной таблице «южане» на 13 строчке из 26.