ХК «Ростов» уступил дома красноярскому «Соколу» 2:5

Фото: ХК «Ростов»

В игре ВХЛ красно-белые потерпели очередное поражение.Хотя начало было неплохим. Дмитрий Носков вывел «Ростов» вперёд на 3-й минуте встречи. Но уже через несколько минут гости накидали южанам четыре шайбы. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:4. В начале второго отрезка игры Егор Корбит сократил отрыв. Были моменты ещё, однако «Ростов» больше ничего не забил. На первой минуте третьего отрезка встречи «Сокол» вновь довёл разницу до трёх шайб. Итог – поражение «Ростова» 2:5.В остальных встречах дня в ВХЛ ЦСК ВВС (Самара) победил «Горняк-УГМК» (Учалы) 4:1, «Южный Урал» (Орск) был сильнее «Нефтяника» (Альметьевск) 3:0, «Челмет» (Челябинск) одолел «Барс» (Казань) 3:1, «Норильск» по буллит превзошёл «Буран» (Воронеж) 2:1 Б, а «Зауралье» (Курган) в овертайме сломило сопротивление «Дизеля» (Пенза) 3:2.Теперь 2 декабря «Ростов» в гостях встретится с «Челметом». В таблице «регулярки» ВХЛ «кондоры» на 29 строчке из 29.