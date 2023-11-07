ХК «Ростов» уступил «Южному Уралу» в серии буллитов

Фото: ХК «Ростов»

Ростовская команда потерпела очередное поражение. На сей раз проиграли «Южному Уралу» из Орска.Хотя первый периода красно-белые провели отлично. В дебюте команды обменялись шайбами – на гол ростовчанина Данилы Соколова орчане ответили броском Дениса Мингалеева. А потом вдруг южане выдали мощный отрезок игры и дважды поразили ворота более классного соперника (Орск не просто борется за плей-офф, но ещё и за «верхний» посев). Дмитрий Носков и Егор Корбит установили счёт 3:1 к концу первого отрезка встречи.Во второй части игры команды осторожничали, голов не было. А в третьем периоде «Южный Урал» включил обороты и сравнял счёт (Денис Мингалеев и Илья Литвинов) – 3:3. В овертайме «Ростов» выстоял в меньшинстве, но потом уступил по буллитам. Итог – поражение, но одно набранное очко.В остальных встречах дня в ВХЛ «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) обыграл по буллитам «Кристалл» (Саратов) 4:3 Б, «Рубин» (Тюмень) был сильнее «АКМ» (Новомосковск) 1:0, «Зауралье» (Курган) превзошло «Тамбов» 4:3 Б, «Буран» (Воронеж) одолел «Челмет» (Челябинск) 4:1, а «Югра» (Ханты-Мансийск) победила «Звезду» (Москва) 2:1 ОТ.Теперь 8 ноября ХК «Ростов» дома играет с «Зауральем». В таблице ВХЛ красно-белые на той же 28 строчке из 29.