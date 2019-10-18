ХК «Ростов» проиграл на выезде узбекистанскому «Хумо»



ХК «Ростов» уступил в гостевом мачте дебютанту ВХЛ - Кубка Шелкового пути - ХК «Хумо». Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев ледовой арены.



В составе узбекистанской команды дубль оформил форвард Павел Синявский. За «кондоров» единственную шайбу соперникам забросил защитник Павел Синявский, который в конце матча отправился на штрафную скамейку из-за подножки.



После второй шайбы ростовчане пытались догнать «Хумо», но вратарь хозяев не дал гостям поразить свои ворота: Роман Смирягин отражал все удары в падении, лежа и даже не глядя.



Следующая игра ХК «Ростов» состоится 26 октября в донской столице. Первым соперником «кондоров» в рамках домашней серии станет ХК «Дизель».