ХК «Ростов» проиграл по буллитам «Югре»

Выездная серия красно-белых подошла к концу. Финальная её игра сложилась для южан не так удачно, как хотелось бы. «Мамонты» одержали победу, оставив «кондорам» только один турнирный балл.После не самой короткой дороги ростовчане выглядели немного уставшими. По крайней мере так казалось на фоне достаточно активных хоккеистов команды хозяев льда. В первом периоде «мамонты» превосходили соперника во всём – они были быстрее, опаснее, чаще били по воротам (19:11 по ударам вообще и 12:6 по броскам в створ ворот), лучше действовали во время вбрасываний (12:5). Не хватало только гола. И его всё не было.Во второй отрезке игры ситуация была ещё более тревожная для ростовчан. 19:5 по броскам в створ! 19:4 по вбрасываниям. Но при этом ХК «Ростов» сумел под занавес периода открыть счёт – Павел Щербаков после пасов Романа Опалева и Егора Иванова забил очередной гол, 0:1.На 5-й минуте третьего периода «Югра» наконец-то забросила шайбу, и это, пожалуй, можно считать справедливостью. Никита Тертышный отличился при игре в равных составах после передач Антона Берлёва и Максима Верёвкина – 1:1. После этой шайбы игра выровнялась. Равенство на табло дожило до конца периода, пережило весь овертайм, и победителя пришлось определять в серии буллитов. Увы, но чуть точнее были хоккеисты Ханты-Мансийска. Итог -поражение по буллитам 1:2 Б.В другом матче игрового дня ВХЛ тюменский «Рубин» на своём поле одолел воронежский «Буран» 3:2. Свой следующий матч ХК «Ростов» проведёт дома, и это будет началом домашней серии игр – 6 ноября красно-белые будут принимать санкт-петербургский «СКА-Нева», 8-го – санкт-петербургское «Динамо», 10-го – воскресенский «Химик», 12-го – ХК «Рязань». В общей турнирной таблице Чемпионата ВХЛ «Ростов» пока остаётся на 9 строчке из 26.