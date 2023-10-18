ХК «Ростов» проиграл «Динамо-Алтай»

Фото: ХК Ростов.

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ донской клуб принимали соперника из Барнаула.Счет был открыт гостями на третьей минуте встречи, отличился Андрея Караваев. ХК «Ростов» в ответ провел ряд хороших атак, но пока безрезультатно. Во второй части игры красно-белые также много атаковали. И вновь не получилось забить. А вот барнаульцы на последней минуте периода удвоили свое преимущество.В начале третьего отрезке поединка «Ростов» размочил счёт усилиями Данилы Марушева. Но вскоре Иван Емец вернул гостям преимущество в две шайбы, а на исходе игры «Динамо-Алтай» забило ещё и в пустые ворота (Никита Сироткин). Итог – проигрыш ростовской команды 1:4.В остальных встречах вечера в ВХЛ «Металлург» (Новокузнецк) по буллитам сломил сопротивление «Бурана» (Воронеж) 2:1 Б, «Нева» (Санкт-Петербург) обыграла «Сокол» (Красноярск) 1:0, а «Норильск» был сильнее «Динамо» (Санкт-Петербург) 6:3.19 октября ХК «Ростов» принимает «Кузню». А пока красно-белые замыкают таблицу ВХЛ – 29 строчка из 29.