ХК «Ростов» продлил контракты с тремя вратарями

Хоккейный клуб «Ростов» продлил контракт с тремя вратарями. Команде удалось сохранить линию голкиперов текущего состава. Красно-белые цвета продолжат защищать Сергей Павлов, Данил Кудашев и Никита Масленников. Об этом в пресс-службе «кондоров» сообщили 20 мая.Спортсмены присоединились к клубу перед началом прошлого сезона. Сергей Павлов на старте сезона принял на себя основную нагрузку. Проведя 26 матчей, заработал процент отражённых бросков - 89,5. Ближе к концу регулярного чемпионата роль основного вратаря перешла к Данилу Кудашеву, который провёл 35 встреч. Его показатель - 93% отражённых шайб.Никита Масленников - самый молодой хоккеист «Ростова». Большую часть сезона он провёл на скамейке, вышел на лёд в матче с «Ладой» и, пропустив две шайбы, дал показатель отражённых бросков - 81,8%.