Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ХК «Ростов» покинул защитник Данил Мамаев

ХК «Ростов» покинул защитник Данил Мамаев
Хоккейный клуб «Ростов» покинул защитник Данил Мамаев. Об уходе игрока рассказали в пресс-службе кондоров.

Присоединившись по ходу сезона, Мамаев провел за «Ростов» только четыре матча. На всех этих играх защитнику не удалось заработать ни одного очка. Его показатель полезности снизился до «-3». В результате с Мамаевым расторгли контракт по соглашению сторон.

С сезона 2014/2015 Мамаев играл в системе челябинского «Трактора». На протяжении двух лет он выступал за клубы МХЛ и ВХЛ, потом стал игроком «Трактора». В клубе он провел около двух лет. За это время ему удались четыре результативные передачи. Его показатель полезности составлял «-2».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.