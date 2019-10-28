ХК «Ростов» покинул защитник Данил Мамаев



Хоккейный клуб «Ростов» покинул защитник Данил Мамаев. Об уходе игрока рассказали в пресс-службе кондоров.



Присоединившись по ходу сезона, Мамаев провел за «Ростов» только четыре матча. На всех этих играх защитнику не удалось заработать ни одного очка. Его показатель полезности снизился до «-3». В результате с Мамаевым расторгли контракт по соглашению сторон.



С сезона 2014/2015 Мамаев играл в системе челябинского «Трактора». На протяжении двух лет он выступал за клубы МХЛ и ВХЛ, потом стал игроком «Трактора». В клубе он провел около двух лет. За это время ему удались четыре результативные передачи. Его показатель полезности составлял «-2».

