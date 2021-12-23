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ХК «Ростов» победил «АКМ»

ХК «Ростов» победил «АКМ»
«Академия Михайлова» проводит дебютный сезон в ВХЛ и пока претендует только на места во второй десятке. Но в отдельной взятом матче туляки могут дать бой даже фаворитам.

В начале игре «Ростов» смотрелся напористее – красно-белые много атаковали, однако так и не смогли открыть счет. А в середине периода «АКМ» забила не совсем логичный гол – Егор Яковлев, 1:0. В середине второго периода вновь ростовчане сильнее и опаснее, но опять пропускают. На этот раз отличился Максим Лазарев.

Спасение началось на старте третьей части игры. Сначала Савва Андреев на второй минуте периода сократил отрыв до минимума. В середине периода Аркадий Аксёнов сравнял счёт, а через несколько он же вывел гостей вперед – 2:3. В оставшееся время скорее южане могли забить еще нежели туляки сравнять. Итог – трудная, но все-таки ожидаемая победа «Ростова» 3:2.

В параллельной встрече в ВХЛ «Дизель» (Пенза) обыграл в гостях «Ермак» (Ангарск, Иркутская область).

Следующую игру подшефные Григория Пантелеева сыграют в Тамбове 26 декабря. А пока в таблице «кондоры» идут на 10 строчке из 27.
Фото: ХК «Ростов»
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