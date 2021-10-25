ХК «Ростов» обыграл «Академию Михайлова»

«Академия Михайлова» проводит свой первый сезон в ВХЛ, но уже сейчас считается крепкой командой, способной отобрать очки у любого.В первом отрезке матча туляки играют откровенно лучше – много бросают и превосходят ростовчан в скорости, но никак не могут забить. А вот южане в середине периода реализуют большинство усилиями Артёма Пеньковского, 1:0.Вторая часть встречи проходит с ещё большим преимущество «АКМ», но только ближе ко второму перерыву туляки всё-таки забивают – Ислам Хасанов, 1:1. Казалось, в третьей двадцатиминутке гости дожмут хозяев. И всё-таки ростовчане выстояли и забили сами – на предпоследней минуте. Тульская команда снимает вратаря и бросается в атаку, но получает третью шайбу, в пустые ворота – Алексей Прохоров, 3:1.В других матчах игрового дня в ВХЛ воскресенский «Химик» обыграл дома ижевскую «Ижсталь» - 3:0, санкт-петербургский «СКА-Нева» был сильнее пермского «Молота» - 4:2, а санкт-петербургское «Динамо» превзошло нефтекамский «Торос» - 5:1. В турнирной таблице «регулярки» «Ростов» идёт пока на 8-м месте из 27.Очередной матч «кондоры» проведут 4 ноября на выезде против «Ермака» (Ангарск).