ХК «Ростов» победил «Рязань»

«Кондоры» принимали на своей площадке ХК «Рязань», команду, которая в турнирной таблице ВХЛ расположилась пока выше южан, поэтому «красно-белые» не были фаворитами. Однако подопечные Григория Пантелеева не просто навязали борьбу, а даже победили с солидным отрывом.На пятой минуте игры счёт открыл разошедшийся в последних играх Дмитрий Марченков – 1:0. Затем гости стали отвечать опасными затяжными атаками. В конце концов это привело к шайбе Александра Репьяха – 1:1, начинай всё сначала.Вторая часть схватки стартовала с гола ростовчан. При игре в большинстве забил защитник Евгений Шевчук. Несколько минут спустя ХК «Ростов» развил свой успех. Павел Щербаков после пасов Романа Опалева и Владислава Туника расширил разницу до двух шайб – 3:1. Почти сразу после этого вторую шайбу за вечер забил Дмитрий Марченков – 4:1, однако через минуту «Рязань» спасла интригу в матче благодаря успеху Захара Чернова – 4:2.После шквала шайб и бросков во втором периоде был продолжительный промежуток спокойствия на льду в третьем отрезке игры. На 53-й минуте ХК «Ростов» уже снял все вопросы относительно победителя поединка. Денис Куянов – 5:2. Но это было ещё не всё. Вадим Щегольков смог заработать очко в индивидуальную статистику против поплывшего оппонента. Итог – красивая победа ростовчан – 6:2.В других играх лиги «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) переиграл на своём льду соседей из «Динамо» (Санкт-Петербург) – 3:1, а «Металлург» (Новокузнецк) со счётом – 5:1 разбил «Молот-Прикамье» (Пермь).16 ноября ХК «Ростов» в гостях сыграет с «Торосом» (Нефтекамск). В общей таблице ВХЛ команда Григория Пантелеева пока расположилась на 8-й строчке из 26.