ХК «Ростов» уступил «Рязани» в контрольном матче



ХК «Рязань» давно играет в чемпионате ВХЛ, а ХК «Ростов» только предстоит в этой лиге дебютировать. Ввиду этого спарринги с рязанцами можно расценивать как проверку сил перед сезоном.



В первой фазе игры рязанские хоккеисты играли значительно интереснее, регулярно «напрягая» вратаря гостей. Сергей Павлов играл в воротах просто отлично, однако хозяева всё же забили свой гол на 13-й минуте. И его, наверное, можно назвать логичным. Отличился Вячеслав Муштаев. После пропущенной шайбы подопечные Григория Пантелеева пошли вперёд и своего добились – удалось забить в большинстве – Павел Щербаков, 1:1.



Вторая двадцатиминутка началась с острых атак ХК «Рязань». В середине периода они вышли вперёд благодаря шайбе Захара Чернова, 2:1. В последние несколько минут рязанцы стали перебарщивать с удалениями. Заканчивался период при игре пятерых полевых игроков ХК «Ростов» против всего троих хоккеистов команды хозяев.



Игра в таком же формате продолжилась и в начале третьего периода. «Кондорам» не везло в атаке. А апофеозом этого стал эпизод, когда сразу после неиспользованного момента у ворот «Рязани» ростовчане получили гол в собственные. Только что вышедший со скамейки штрафников Максим Гречишников убежал один на один и своим «буллитом» воспользовался сполна, 3:1. В дальнейшем у южан мало что получалось в атаке. Итог – поражение при большом количестве неиспользованных моментов.



Повторная встреча команд состоится 25 августа.



Сезон-2019/2020 стартует в Ростове-на-Дону 6, 8 и 10 сентября. В эти дни ХК «Ростов» будет принимать поочерёдно «Динамо» (Тверь), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Санкт-Петербург).