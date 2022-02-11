ХК «Ростов» переиграл «Торос»

Фото: ХК «Ростов»

Последняя в регулярном чемпионате домашняя серия продолжается. Оппонентом был клуб-сосед по таблице из Нефтекамска. Подопечные Григория Пантелеева реализовал три большинства за матч, что весьма примечательно.На старте «красно-белые» активнее и опаснее, однако открыть счёт быстро не получается. Лишь на 14-й минуте игры Аркадий Аксёнов зажигает на табло единичку при игре в большинстве. Однако «Торос» быстро отвечает своей шайбой с пометкой «+1», и на отдых команды уходят при равенстве. В начале второй части поединка соперники обмениваются шайбами – довод ростовчанина Айрата Мурзина быстро парировал нефтекамец Владислав Дюкарев – 2:2. Далее было много вязкой борьбы, и следующая шайба случилась лишь в начале третьего периода – Елисей Минаев вывел «кондоров» вперёд в большинстве, а несколько минут спустя Артём Пеньковский забивает ещё один гол хозяев льда и вновь в большинстве – 4:2. Далее ростовчане грамотно сушили игру и сохранили перевес до финальной сирены. Итог – выигрыш ростовской команды, 4:2.В остальных встречах дня в ВХЛ «Лада» (Тольятти) обыграла «Химик» (Воскресенск) - 4:3, ЦСК ВВС (Самара) одолел «Рязань» - 2:1, АКМ (Тула) была сильнее «Ижстали» (Ижевск) - 3:2, «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) переиграл на выезде «Барс» (Казань), «Буран» (Воронеж) проиграл «Молоту» (Пермь) - 2:4, «Динамо» (Санкт-Петербург) по буллитам превзошло «Дизель» (Пенза) - 3:2 Б, а «Тамбов» был сильнее «Нефтяника» (Альметьевск) - 5:3.ХК «Ростов» пока на 10-й строчке таблицы регулярного чемпионата ВХЛ. А уже 15 февраля ростовчане сразятся дома с «Нефтяником» (14-е место).