ХК «Ростов» переиграл петербургское «Динамо»

Прошлый матч ХК «Ростов» проиграл - 1:6, поэтому остро нуждался в победе, чтобы не выпасть из числа команд, борющихся за плей-офф.В стартовом периоде «кондоры» во всём переигрывали своего оппонента. Динамовцы куда реже попадали в ворота и с большим отрывом проигрывали «точку» (5:12). При этом оба голкипера прекрасно играли в рамке и оставили ворота «сухими».Вторая часть встречи полностью осталась за гостями. Иногда игровое преимущество «Динамо» было совсем тревожным. «Красно-белые» отвечали нечастыми атаками. В итоге на вторую перемену команды ушли при нулях на табло. Хотя по остальным важным показателям петербуржцы явно прибавили: по вбрасываниям (14:5), броскам по воротам (21:10), броскам в створ (14:8).Развязка битвы была в третьем периоде. На 47-й минуте ХК «Ростов» открыл счёт в меньшинстве. После молниеносной контратаки Владислав Туник бросил издалека под перекладину, и шайба с рикошетом от створа зашла-таки в сетку – 1:0. Матч оживился. Гости браво понеслись на штурм, а ХК «Ростов» куда чаще стал терзать их защитные порядки и освободившиеся зоны. В последние минуты «Динамо» играло уже без кипера. «Красно-белые» отстояли шаткое преимущество и забрали два очка с редким для хоккея минимальным счётом.В остальных матчах дня в ВХЛ «Ермак» (Ангарск) обыграл «Молот-Прикамье» (Пермь) – 3:2, «Металлург» (Новокузнецк) разнёс – 6:0 – «Ижсталь» (Ижевск), «Буран» (Воронеж) уступил дома «Химику» (Воскресенск) – 2:4, «Рязань» по буллитам добыла победу над «Тамбовом» – 4:3 Б, а «Торос» (Нефтекамск) на выезде переиграл в овертайме «Сокол» (Красноярск) – 2:1.10 ноября «кондоры» будут принимать в родных стенах «Химик» из Воскресенска. А пока команда Григория Пантелеева стоит на 11-й строчке из 26 в общей таблице чемпионата ВХЛ.