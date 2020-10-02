ХК «Ростов» крупно переиграл воронежский «Буран»

В очередном матче чемпионата ВХЛ донские хоккеисты праздновали победу над воронежцами – 6:1.Клуб из столицы Черноземья в текущем сезоне играет пока совсем слабо. ХК «Ростов» обязан был побеждать. Хотя и пришлось потрудиться, но ростовчане подтвердили статус фаворита.В начале встречи воронежцы резво реализовали численное большинство – им на это была нужна всего одна минута. Но шайба «Бурана» «красно-белых» смутить была не в состоянии – они сразу же взяли инициативу в свои руки и принялись наращивать давление на ворота «ураганных». Шайба упорно не хотела идти в ворота. Подопечные Григория Пантелеева создавали острые моменты в немалом количестве, однако забить получилось лишь на 13-й минуте – Владислав Туник, 1:1. До первого перерыва голов больше забито не было.В дебюте второй части матча «кондоры» наконец-то вышли вперёд благодаря шайбе Артёма Пеньковского, 2:1. Затем уже «Буран» играл заметно лучше и вполне мог сравнять счёт. Но «кондоры» удержали минимальное преимущество, хотя и уступали по броскам в створ и вбрасываниям.В начале третьего периода ХК «Ростов» отрыв увеличил. Причём забил два гола подряд: Вадим Щегольков и Алексей Прохоров - 4:1. Пожалуй, уже тогда итог матча был ясен. Но ХК «Ростов» было мало: Роман Опалев забил пятый гол в середине периода, а за минуту до конца игры Владислав Туник оформил дубль и поставил победную точку – 6:1.В других матчах игрового дня в ВХЛ «Звезда» (Москва) переиграла «Барс» (Казань) - 2:1, а «Динамо МО» уступило на своём льду «Дизелю» (Пенза) - 1:2.ХК «Ростов» пока занимает восьмое место из 26 в общей таблице чемпионата ВХЛ – 10 очков. Свой очередной матч дончане проведут 13 октября на своём льду с «Челметом» (Челябинск).