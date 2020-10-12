ХК «Ростов» переиграл «Челмет» в овертайме

В текущем сезоне ХК «Ростов» точно намерен биться за плей-офф. Красно-белые пока что находятся в верхней половине турнирной таблицы и регулярно набирают очки.Матч против «Челмета» подшефные Григория Пантелеева начали хорошо, при этом в завершении атак отчасти не везло. Только в середине первой двадцатиминутки получилось открыть счёт. При игре в большинстве гол забил Роман Опалев, а ассисты у Владислава Туника и Евгения Петрикова. Команда гостей также придумала несколько острых моментов, однако «кондоры» свой ноль на табло пока что отстояли.Но вот во второй части игры уральцы забили сразу дважды. Сначала Пётр Ясинский восстановил равенство на табло, а через минуту Павел Дорофеев вывел «суровых» вперёд – 1:2. Сам матч был медленным и вязким – опасных эпизодов было маловато.В третьем отрезке игры ХК «Ростов» здорово прибавил и играл на победу. На 49-й минуте благодаря усилиям Артёма Пеньковского получилось сравнять счёт. И даже после этого дончане немало атаковали – увы, вхолостую. В итоге коллективам пришлось продолжить выяснять отношения в овертайме, где Дмитрий Марченков добыл южанам выигрыш, обокрав защитников соперника в чужой зоне – 3:2.В остальных играх дня «Буран» (Воронеж) обыграл дома «Зауралье» (Курган) - 2:0, а «Торос» (Нефтекамск) оказался сильнее «Нефтяника» (Альметьевск) - 4:3.Очередная игра для ХК «Ростов» состоится 15 октября, когда предстоит принимать курганское «Зауралье». Пока «кондоры» идут в общей таблице Высшей Хоккейной Лиги на 12 месте (из 26), однако красно-белые имеют меньше игр, чем все остальные команды, идущие в таблице выше.