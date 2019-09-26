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ХК «Ростов» уступил на выезде усть-каменогорскому «Торпедо»

ХК «Ростов» уступил на выезде усть-каменогорскому «Торпедо»
Через два дня после первой в чемпионате ВХЛ победы на выезде подопечные Григория Пантелеева отправились на восток Казахстана, в Усть-Каменогорск, в гости к местному «Торпедо». Матч получился очень зрелищным, но победа, увы, досталась хозяевам.

В дебюте игры команда гостей повела в счёте. «Красно-белые» перехватили шайбу в чужой зоне – последовал пас вдоль зоны, и Андрей Леонов в касание вколотил каучуковый диск в сетку ворот «Торпедо», 0:1. Через несколько минут торпедовцы восстановили равенство на табло – Александр Тарасов неотразимо бросил из левого круга вбрасывания. В последние минуты периода команды порадовали болельщиков сразу тремя заброшенными шайбами. К сожалению для ростовчан, две из них побывали в воротах «красно-белых». После первого периода счёт был 3:2 в пользу «Торпедо».

Во втором отрезке игры Артур Топорков при игре в большинстве счёт сравнял – 3:3. В начале третьего периода команда хозяев забила дважды. После голов Александра Шина и Евгения Рымарева счёт стал 5:3 в пользу казахстанской команды. Владислав Туник после сольного прохода сократил отставание южан до минимума, однако на большее подопечных Григория Пантелеева не хватило. Итог – поражение при хорошей игре, 4:5.

У ХК «Ростов» остаётся 7 баллов в турнирной таблице чемпионата ВХЛ – 25-е место из 34.

Следующий свой матч ростовчане проведут 30 сентября в Новокузнецке против «Металлурга».

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