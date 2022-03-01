Грас Заади номинировали на звание лучшей гандболистки мира 2021 года

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Международная федерация гандбола определила шорт-лист претенденток на звание лучшей гандболистки мира 2021 года. Всего номинировали пять спортсменок, среди них - разыгрывающая «Ростов-Дона» и сборной Франции Грас Заади.За прошедший год Грас помогла французской сборной заполучить первое для них золото Олимпийских игр в Токио и несколько серебряных медалей чемпионата мира-2021. Также разыгрывающая стала звездой олимпийского гандбольного турнира.Кроме Грас Заади за звание будут бороться француженка Полетта Фоппа из «Бреста», ее партнерша по команде датчанка Сандра Тофт, а также норвежки Стине Офтедаль и Кари Браттсет Дале из «Дьёра».Народное голосование пройдет с 7 по 28 марта.Отметим, что 28 февраля Европейская федерация гандбола отстранила сборные и клубы России от всех турниров. Это значит, что и «Ростов-Дон» выгнали из Лиги чемпионов. Однако решение временное, и остается только надеяться на то, что команды в скором времени вернутся на поле.