Две гандболистки «Ростов-Дона» выступят на чемпионате мира за сборную Франции

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Две гандболистки «Ростов-Дона» сыграют за команду Франции на чемпионате мира-2021. В пресс-службе «желто-черных» 30 ноября сообщили, что Грас Заади и Беатрис Эдвиж вызваны в национальную сборную.Тренер французской гандбольной команды Оливье Крюмбольц определился с итоговым списком игроков. В состав сборной из 18 спортсменок вошли разыгрывающая Грас Заади и атакующая Беатрис Эдвиж из «Ростов-Дона».26-летняя Заади выступает за ростовский клуб второй год. В состав «желто-черных» она вошла в январе 2020 года. За это время спортсменка неоднократно отличилась числом голов и стала одной из любимиц болельщиков. Грас Заади является чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги, финалистом Кубка Европейской федерации гандбола и серебряным призёром Олимпиады-2016.Беатрис Эдвиж пополнила состав донской команды позже - в феврале 2021 года. За свою карьеру 32-летняя Беатрис стала трехкратной чемпионкой Франции (2017, 2018, 2019 гг.), обладателем Кубка Франции (2017, 2019 гг.), чемпионкой мира-2017 и победителем Евро-2018. Кроме того, девушка является серебряным призером Олимпийских игр-2016 и чемпионата Европы-2020.Чемпионат мира-2021 состоится в испанском городе Гранольерс. Первый матч ждет гандболисток 3 декабря. Им предстоит сыграть против сборной Анголы.