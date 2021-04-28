Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист - лучший игрок матча с «Арсеналом»
Лучшим игроком встречи ФК «Ростов» - «Арсенал» стал полузащитник Понтус Альмквист. Он получил 4,9 балла из 5 по итогам голосования болельщиков. Матч состоялся 25 апреля на стадионе «Ростов Арена» в рамках Премьер-Лиги.
В первой половине игры полузащитник сделал передачу. Однако Деннис Хаджикадунич не смог реализовать гол - мяч попал прямо в руки московскому вратарю. Во втором тайме Альмквист бросился за мячом вместе с защитником «Арсенала». Москвич зацепил донского хавбека и завалил, за что соперникам присудили пенальти. Его реализовал Дмирий Полоз, забив решающий гол.
Понтус Альмквист перешел в «Ростов» в октябре 2020 года. До этого 21-летний спортсмен играл в местных шведских командах. За несколько лет профессиональной карьеры полузащитник забил более 10 голов. Альмквист стал одним из любимых игроков ростовчан. Уже в марте его гол признали лучшим за месяц.
Также в ТОП-5 игроков вошел вратарь Сергей Песьяков (4,8 балла), нападающий Дмитрий Полоз (4,2 балла), защитники Деннис Хаджикадунич (4,1 балла) и Алексей Козлов (4 балла).
Фото: ФК «Ростов».