Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист признан лучшим игроком апреля
Болельщики футбольного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока за апрель. Наивысший балл получил полузащитник Понтус Альмквист.
Футболист отличается практически в каждом матче донской команды. Болельщики отмечают, что Альмквист делает эффективные голевые передачи.
Спортсмен набрал 4,6 балла, опередив защитников Денниса Хаджикадунича (4 балла) и Максима Осипенко (3,9 балла), полузащитника Данила Глебова (3,8) и нападающего Али Соу (3,8).
Понтус Альмквист вошел в состав ФК «Ростов» в октябре 2020 года. Ранее 21-летний спортсмен играл в местных шведских командах. За несколько лет профессиональной карьеры он забил более 10 мячей. Несмотря на то, что профессиональным игроком он стал всего несколько лет назад, Понтус Альмквист является одним из любимых игроков ростовских болельщиков. По итогам зрительского голосования, он стал лучшим игроком матча с «Арсеналом», а также забил лучший гол за март.