Главный тренер ЖФК «Ростов» после скандала вернулась к работе

Фото: ЖФК Ростов

Главный тренер ЖФК «Ростов» Яна Чуб вернулась к работе после громкого скандала. Об этом информирует редакция DonDay.По данным СМИ, спортсменки уже прошли медосмотр и вместе с главным тренером готовятся ко второй части сезона. Еще в декабре в сети появилось скандальное аудио, на котором главный тренер женского футбольного клуба грозит игрокам расправой. Как выяснилось, причиной конфликта стала задержка заработной платы. Как призналась сама Яна, это произошло еще летом. В настоящее время этих футболисток, которые сделали запись, в команде нет.Но, несмотря на это, руководство клуба провело проверку в отношении главного тренера.После новогодних праздников стало известно, что Яна Чуб вернулась к тренировкам. На момент скандала наставница находилась в отпуске. Спортсменки уже прошли медосмотр и готовы к возобновлению занятий.В конце года команду покинули семь футболисток, однако ожидается, что будут заключены новые соглашения с другими игроками.