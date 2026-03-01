В Ростовской области март обрадует жителей потеплением до +25 градусов

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области в марте ожидается потепление до +25 градусов. Актуальный прогноз на первый весенний месяц рассказал Donday со ссылкой на начальника ростовского Гидрометцентра Елену Назарову.По данным специалиста, в марте среднемесячная температура воздуха будет около и выше нормы, а количество осадков – около или меньше нормы. В первой декаде ожидаются дожди, а в отдельные дни – с мокрым снегом, по северу – со снегом. Ночью и утром – туман и гололед. По северной половине возможно налипание мокрого снега на проводах.Температура воздуха в первой половине месяца – до -4…+1 градуса ночью, а по северу и востоку – до -9…-13 градусов. Днем – потеплеет до -1…+4 градусов.Во второй декаде месяца ночью температура воздуха прогреется до +1…+8 градусов, а при прояснениях по северу – до -4 градусов. Днем потеплеет до +5…+13 градусов, по югу – до +16 градусов. В конце месяца до +23…+25 градусов.