В Ростове снесут старинный дом на Станиславского

На сайте администрации города Ростова опубликовали постановление о сносе дома на Станиславского, 166. Это дом является доходным домом Ю. Симаева.

В 2020 году двухэтажное здание было признано аварийным из-за значительного физического износа. Согласно жилищному законодательству, владельцы обязаны были снести дом за свой счёт, но они отказались это делать.

За шесть лет здание пришло в ещё более плачевное состояние. Дом, построенный в 1880-х годах, теперь ожидает сноса.
Фото: соцсети
