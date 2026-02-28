В Ростове снесут старинный дом на Станиславского

Фото: соцсети

На сайте администрации города Ростова опубликовали постановление о сносе дома на Станиславского, 166. Это дом является доходным домом Ю. Симаева.В 2020 году двухэтажное здание было признано аварийным из-за значительного физического износа. Согласно жилищному законодательству, владельцы обязаны были снести дом за свой счёт, но они отказались это делать.За шесть лет здание пришло в ещё более плачевное состояние. Дом, построенный в 1880-х годах, теперь ожидает сноса.