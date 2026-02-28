В Ростовской области за год выявили более 600 преступлений по отпечаткам пальцев

Фото: Дондей

В Ростовской области за год более 600 преступлений выявили благодаря отпечаткам пальцев и ладоней.Как рассказали в донском МВД, за 2025 год на учет поставили 1 664 преступления со следами. Из 1 269 инцидентов в базу внесли следы подошв обуви. Вдобавок в 381 происшествии нашли орудия взлома. Кроме того, на экспертно-криминалистические учеты в 98 случаях поставили портреты предполагаемых преступников. И в 139 преступлениях в базу данных внесли следы протекторов шин.Использование экспертно-криминалистических учетов способствует раскрытию преступлений. К примеру, за год совпадений следов рук больше всего было выявлено в преступлениях против собственности - 628 инцидента. Из числа преступлений против собственности больше всего происшествий было связано с кражей из квартир (151). Второе место по численности занимает кража из помещений (141). На третьем месте стоит совпадение следов рук в угонах (43).Стоит отметить, что отпечатки обнаружили на местах 19 преступлений против жизни и здоровья, а также 16 преступлений против общественной безопасности. Еще в двух случаях - преступлений против половой неприкосновенности.В ведомстве сообщают о росте эффективности использования следов при расследовании преступлений. За пять лет показатели возросли на 18,3%.