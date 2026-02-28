Новости
ФК «Ростов» уступил «Краснодару» с результатом 1:2

ФК «Ростов» уступил «Краснодару» с результатом 1:2. Матч прошёл 28 февраля в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде для «Ростова».

Игра была насыщенной и динамичной. Уже в начале встречи арбитры зафиксировали несколько спорных пенальти в пользу «Краснодара». Соперник воспользовался этими моментами и открыл счёт. До перерыва ростовчанин Алексей Миронов сумел сократить отставание, забив гол и установив равенство на табло — 1:1.

Однако во втором тайме «Ростов» не смог переломить ход встречи. «Краснодар» воспользовался преимуществом и забил победный гол, закрепив своё превосходство.

Таким образом, итоговый счёт матча составил 2:1, и победу одержал «Краснодар».
Фото: ФК Ростов
