Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» уступил «Краснодару» с результатом 1:2. Матч прошёл 28 февраля в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде для «Ростова».Игра была насыщенной и динамичной. Уже в начале встречи арбитры зафиксировали несколько спорных пенальти в пользу «Краснодара». Соперник воспользовался этими моментами и открыл счёт. До перерыва ростовчанин Алексей Миронов сумел сократить отставание, забив гол и установив равенство на табло — 1:1.Однако во втором тайме «Ростов» не смог переломить ход встречи. «Краснодар» воспользовался преимуществом и забил победный гол, закрепив своё превосходство.Таким образом, итоговый счёт матча составил 2:1, и победу одержал «Краснодар».