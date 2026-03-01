Новости
В предварительном этапе Суперлиги ГК «Ростов-Дон» одержал победу

В предварительном этапе Суперлиги ГК «Ростов-Дон» одержал победу
В предварительном этапе Суперлиги ГК «Ростов-Дон» показал блестящую игру, обыграв ЦСКА с результатом 28:26. Этот успех позволил команде занять лидирующую позицию в турнирной таблице. Матч, состоявшийся 28 февраля в столице, стал важным этапом на пути к финалу.

Победа в предварительном этапе позволила «Ростов-Дону» завершить его без единого поражения.

Теперь команда готовится к полуфиналу Кубка России, где её соперником станет звенигородская «Звезда». Финальные игры Кубка России запланированы на 4 и 5 апреля.
Фото: ГК Ростов-Дон
