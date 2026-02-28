Новости
Ростовчанки поделились своими пожеланиями на 8 Марта

Ростовчанки поделились своими пожеланиями на 8 Марта. Был проведен опрос среди женщин, чтобы выяснить, что они хотели бы получить в подарок на Международный женский день.

Согласно результатам исследования, 33% опрошенных предпочли денежный подарок. Цветы выбрали 28% респонденток. 20% женщин выразили желание получить ювелирные изделия, а 13% — сертификаты в СПА.

Остальные 6% оставили свои комментарии, где отметили, что оплата коммунальных услуг стала бы для них лучшим подарком.

Антирейтинг подарков включает книги, которые не понравились 39% респондентов в качестве подарка на 8 Марта. На втором месте оказалась бытовая техника для дома, не устраивающая 16% опрошенных, а замыкают тройку спортивные товары и абонементы в фитнес-клубы, которые не подошли 15% участников опроса.
Фото: Дондей
