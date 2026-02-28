Фото: ГУ МЧС РО

В частном доме в Ростовской области произошел пожар из-за короткого замыкания. Происшествие случилось 27 февраля в Зимовниках.По данным ГУ МЧС, мужчина включил в одну розетку через удлинитель слишком много электроприборов. В результате не выдержала проводка. В гараже вспыхнул огонь, который быстро распространился на кровлю и затем охватил дом. Прохожие незамедлительно сообщили о происшествии спасателям.К счастью, никто не пострадал. Огонь потушили на площади 60 квадратных метров.