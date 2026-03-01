Новости
Над Ростовской областью сбили один беспилотник в ночь на 1 марта

В небе над Ростовской областью сбили один беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотник сбили в Кашарском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Информация уточняется.
Фото: DonDay.ru.
