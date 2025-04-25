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ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Звездой» 25 апреля

ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Звездой» 25 апреля
В четвертьфинале Суперлиги-2024/25 ГК «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Звездой». Матч прошел 25 апреля в Звенигороде.

С первых минут ростовчанки завладели инициативой и контролировали ход игры, удерживая преимущество до конца первой половины. По итогам первого тайма счет оказался в пользу «Ростов-Дона» — 9:15.

Во втором тайме «Звезда» попыталась изменить ситуацию, но «Ростов-Дон» не дал соперницам шансов на отыгрыш. В итоге ростовские гандболистки завершили матч с результатом 22:29.

Ранее, 20 апреля, «Ростов-Дон» выиграл Кубок России, обыграв «Астраханочку».
Фото: ГК Ростов-Дон
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