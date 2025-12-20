Фото: ГК Ростов-Дон

В рамках чемпионата России 19 декабря гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Университет».Встреча, проходившая в Ижевске, показала доминирование донской команды. В составе «Ростова» на площадку вышли юные гандболистки, успешно поразившие ворота противника. Примечательным стало возвращение в строй Алины Кишко после продолжительного отсутствия. У спортсменки была травма, после реабилитации девушка вновь примкнула к команде.В первом тайме ростовские спортсменки реализовали 21 результативный бросок, в то время как гандболистки «Университета» смогли отразить менее половины атак.«Ростов-Дон» контролировал ход матча от начала и до конца. Итоговый счет встречи – 20:39 в пользу ростовчанок.Благодаря этой победе, ставшей для «Ростова» 15-й подряд, команда сохраняет лидирующую позицию в турнирной таблице.