Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Университет»

В рамках чемпионата России 19 декабря гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Университет».

Встреча, проходившая в Ижевске, показала доминирование донской команды. В составе «Ростова» на площадку вышли юные гандболистки, успешно поразившие ворота противника. Примечательным стало возвращение в строй Алины Кишко после продолжительного отсутствия. У спортсменки была травма, после реабилитации девушка вновь примкнула к команде.

В первом тайме ростовские спортсменки реализовали 21 результативный бросок, в то время как гандболистки «Университета» смогли отразить менее половины атак.

«Ростов-Дон» контролировал ход матча от начала и до конца. Итоговый счет встречи – 20:39 в пользу ростовчанок.

Благодаря этой победе, ставшей для «Ростова» 15-й подряд, команда сохраняет лидирующую позицию в турнирной таблице.
Фото: ГК Ростов-Дон
