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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в матче Суперлиги на домашней арене

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в матче Суперлиги на домашней арене

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Лада» в 23-м туре Суперлиги, который прошел 19 февраля на родном поле ростовчанок.

Ранее, в начале декабря, соперницы встречались в Тольятти, где наша команда выиграла с преимуществом в четыре мяча — 39:35.

С первых минут матча ростовские спортсменки не спешили с атакующими действиями, а тщательно анализировали игру противниц. Команды обменивались голами, время от времени меняя лидерство в счете. На перерыв наши девушки ушли с небольшим преимуществом в три мяча — 16:13.

Во второй половине встречи ростовчанки увеличили скорость, доведя разрыв до пяти мячей. Катя Зеленкова сыграла ключевую роль, забросив восемь мячей, а Юля Грацкевич надежно защищала ворота, отражая атаки соперниц.

В течение большей части тайма ростовская команда уверенно контролировала игру, не позволив «Ладе» сократить отставание. Итоговая разница составила 32:28 в пользу «Ростова-Дона».
Фото: ГК "Ростов-Дон"
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