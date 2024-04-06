Фото: ГК Ростов-Дон.

В Ростове 6 апреля в крытом футбольном манеже донские гандболистки встретились с соперницами из Тольятти. Матч полуфинала Кубка России завершился со счетом 25:22 в пользу «желто-черных».Счет открыли спортсменки из Самарской области. С самого начала они оторвались на пару мячей и удерживали эту разницу на протяжении всей 30-минутки. В середине тайма после череды атак отрыв составлял даже 5 мячей! Однако к перерыву ростовские красавицы смогли сократить разницу до одного очка — 12:13.Во второй части матча хозяйки манежа изменили свое положение, забив три мяча за пять минут. В это время «Лада» смогла поразить ворота «Ростова» лишь один раз. К середине тайма счет сравнялся (18:18), но «желто-черные» быстро вырвались вперед. За две минуты до конца встречи голкипер донской команды отразила и штрафной бросок, и несколько последующих атак. Сравнять счет гостям не удалось. К финальной сирене на табло было 25:22 в пользу ростовчанок.