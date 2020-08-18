ГК «Ростов-Дон» одолел ЦСКА, завоевав Кубок России

Матч гандбольных клубов ЦСКА - «Ростов-Дон» закончился победой донской команды. Встреча состоялась 20 августа в Москве в рамках «Финала четырех».Атмосфера стояла на поле крайне напряженная – для обоих команд игра была решающей. В первом тайме агрессивные атаки были заметны у обеих сторон, однако москвичи выбивались вперед каждый раз с небольшим отрывом. К середине игры клубы ушли на перерыв со счетом 15:16 в пользу ЦСКА.Во втором тайме правая полусредняя Анна Сень вывела «Ростов-Дон» вперед по очкам – 19:18. Однако, ЦСКА не собирался так просто сдаваться. Все болельщики затаили дыхание перед каждой атакой гандболисток. Счет продолжал перевешиваться то в одну сторону, то в другую, пока на 45-й минуте левая крайняя донской команды не забила гол. «Ростов-Дон» сразу почувствовал кураж и победил москвичей, хоть и с небольшим отрывом – 29:26.По результатам чемпионата донские гандболистки стали двенадцатикратными обладателями Кубка России. В следующий раз они встретятся со «Звездой» 22 августа, но уже в рамках нового сезона.