Гандболистки «Ростов-Дона» разгромили «Звезду» в гостях

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Продолжается предварительный этап чемпионата России среди клубов Суперлиги. Оппонентом была слабейшая команда сильной группы.В первой части игры «Ростов-Дон» уничтожил интригу. Подопечные Пера Юханссона сыграли настолько мощно, что уже к перерыву отрыв перевалил за десяток – 20:7. В концовке тайма «Ростов-Дон» выдал отрезок - 12:1. Во второй половине вечера борьба была, но без привязки к конечному результату, который уже давно был известен. В итоге отрыв «Ростов-Дона» еще больше увеличился, даже несмотря на то, что «желто-черные» дали поиграть игрокам резерва – 20:37.По индивидуальным показателям у «Ростов-Дона» самыми продуктивными были Владлена Бобровникова (7 мячей), Кристина Кожокарь (5) и Грас Зааид (5). У хозяек Наталья Никитина забила 5 голов.В другой встрече дня в Суперлиге «Кубань» (Краснодар) обыграла дома «Астраханочку» - 30:28. В таблице «верхней» группы Суперлиги «Ростов-Дон» - на второй строчке из 6.Очередной свой матч ростовчанки сыграют 19 февраля в гостях с французским «Брестом» в Лиге чемпионов ЕГФ. В чемпионате России пока перерыв на матчи сборной. «Желто-черные» только 10 марта сыграют дома с «Кубанью».