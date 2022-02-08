«Ростов-Дон» одолел дома «Астраханочку»

Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»

«Регулярка» чемпионата России близится к концу. Скорее всего, «Ростов-Дон» закончит ее на втором месте. В почти ничего не значащей игре подопечные Пера Юханссона ожидаемо обыграли «Астраханочку».В первой части матча игровое преимущество «желто-черных» было заметно невооруженным глазом. К перерыву ростовчанки оторвались на пять голов – 16:11. Во втором тайме гостьи старались вернуться в игру, но получалось не слишком хорошо. «Ростов-Дон» же экономил силы и берег лидеров. В итоге к концу матча перевес остался примерно на том же уровне – 28:24, несложная победа ростовской команды.По личным показателям у «Ростов-Дона» самыми полезными были Юлия Манагарова (6 голов) и Владлена Бобровникова (5). Анна Сень, Кристина Кожокарь и Полина Кузнецова забросили по 3 мяча.В остальных встречах в Суперлиге ЦСКА (Москва) обыграл на выезде «Звезду» (Звенигород) - 40:28, а «Лада» (Тольятти) победила «Кубань» (Краснодар) - 31:29.В чемпионате страны подшефные Пера Юханссона сыграют следующий матч 16 февраля – в гостях против «Звезды». А 12 февраля еще нужно принимать «Бухарест» (Румыния) в Лиге чемпионов.