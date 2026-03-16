На Дону за десятки и сотни миллионов рублей продают участки для промдеятельности

В Ростовской области на рынок вышли уникальные предложения для промышленного развития: на популярном сайте объявлений в марте появились сообщения о продаже участков земли стоимостью от десятков до сотен миллионов рублей. Эти лоты ориентированы на инвесторов, ищущих площадки для масштабных производственных и логистических проектов.Одним из наиболее масштабных предложений стало месторождение песчаника, выставленное на продажу в Новочеркасске за 190 миллионов рублей. По данным продавца, площадь участка составляет внушительные 17 гектаров, а доказанные запасы – 21 миллион тонн. Добываемый камень отличается высокой прочностью (1000-1200 мегапаскалей), при этом мощность вскрышных пород не превышает 1,5 метра.Месторождение расположено в живописном хуторе Обухов, всего в нескольких километрах от города. Этот объект открывает широкие перспективы для строительной отрасли, производства стройматериалов и других промышленных направлений, требующих высококачественного сырья. Более детальную информацию о месторождении можно получить непосредственно у продавца.Еще одно привлекательное предложение для бизнеса поступило из Волгодонска. За 60 миллионов рублей продается земельный участок площадью 68 соток (общая площадь с учетом береговой и причальной зоны – 1,2 гектара) с прямым выходом на фарватер Цимлянского водохранилища. Особым преимуществом является наличие оформленной акватории под размещение судоподъемной площадки, предназначенной для подъема и спуска речных судов с использованием современной технологии пневматических ролико-мешков.Объект, расположенный по улице Портовая, 1г, в Волгодонске, идеально подходит для создания мощностей по обслуживанию и ремонту флота, организации базы технического флота, судостроения и модернизации судов. Отсутствие необходимости в капитальном стапеле и минимальные затраты на инфраструктуру делают это предложение экономически выгодным.Удобное расположение на Цимлянском водохранилище с выходом на фарватер открывает возможности для активного участия в региональных и федеральных программах развития, особенно в свете текущей подготовки к программам по расчистке и оздоровлению реки Дон.Участок уже имеет ряд преимуществ для эксплуатации: выполненная береговая отсыпка, берег, укрепленный бутовым камнем, ориентация на фарватер, а также спланированная территория. Оформлен договор водопользования, закреплена акватория для размещения и стоянки судов.Предлагаемая инфраструктура готова к работе в качестве порта, причала, места для отстоя флота, зимней стоянки, причальной стенки, а также для организации слипа и ремонта судов. Кроме того, есть потенциал для организации перевалки и погрузки зерна.Стоимость, условия и детали сделки обсуждаются с продавцом при личной встрече.