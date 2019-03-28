Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал Кубка России



Команда «Ростов-Дон» вышла в финал Кубка России по гандболу. Матч с командой «Звезда» из Звенигорода состоялся 30 марта в ростовском дворце спорта.



«Звезда» сразу задала игре быстрый темп. Ирина Никитина на первых же минутах тайма открыла счет, забив с левого фланга. Однако ростовчанки быстро адаптировались к высокой скорости и завладели преимуществомю Уже на 5-й минуте спортсменки реализовали три 7-метровых бросков. При этом дончанки были хороши в быстрых атаках: голы забили Кожокарь, Кузнецова и Манагарова. В конце первого тайма на площадку вышла Анна Паула Родригес, которая совсем недавно возобновила тренировки после серьезной травмы. Разыгрывающая забила первый мяч на 27-й минуте. Первый период завершился со счетом 13:18 в пользу «Ростов-Дона».



Второй тайм оказался не менее трудным и интенсивынм. Соперницы из «Звезды» не хтели просто так отдавать победу донской команде и продолжали бороться. В этом периоде мастерство продемонстрировали Кристина Кожокарь и Юлия Мангарова, которые забили 11 мячей. На последней десятиминутки играли Марина Судакова, Полина Кузнецова, Майя Петрова и Владлена Бобровникова.





Практически в конце матча судья назначил 7-метровый в ворота ростовчанок. Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Седойкина смогла парировать пенальти Ирины Никитиной. В ледующей атаке на площадке снова появилась разыгрывающая Ана Родригес, которая снова забила. По итогам матча «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» со счетом 25:32.



