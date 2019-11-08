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Марина Судакова — лучший игрок победной встречи с «Люблином»

Марина Судакова — лучший игрок победной встречи с «Люблином»
Болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» признали Марину Судакову лучшей в матче с «Люблином». Итоги опроса опубликовали в официальной группе 11 ноября.

Больше половины людей, участвовавших в голосовании, отдали предпочтение Судаковой — 56,52%. Правая крайняя отличилась шестью забитыми мячами в ворота польских спортсменок. Второй, по мнению болельщиков, стала вратарь Галина Мехдиева, у нее 25,89%. Третье место, набрав 24,51%, заняла Юлия Бенке.

Напомним, 9 ноября «Ростов-Дон» разгромил на выезде польский «Люблин» со счетом 20:30. Следующий матч Лиги чемпионов дончанки проведут 16 ноября в родных стенах. Во Дворце спорта наши девушки примут самого грозного давнего соперника - румынский «Бухарест».

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