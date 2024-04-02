Футбольный клуб «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Донские футболисты на выезде обыграли «Химки».Матч проходил в Подмосковье на стадионе «Арена Химки». По сумме двух таймов команды не сумели определить победителя. Основное время встречи закончилось со счетом 0:0.Несмотря на отсутствие голов концовка выдалась напряженной. После финального свистка главного тренера «Ростова» удалили с поля. Валерий Карпин получил красную карточку за излишнюю эмоциональность.Разыгрывать путевку в полуфинал турнира пришлось в серии пенальти. «Желто-синие» забили больше мячей с 11-метровой отметки – 7:6.Следующая игра донского клуба пройдет 6 апреля в рамках Российской Премьер-Лиги. Ростовчане примут на своем стадионе «Сочи».