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Футбольный клуб «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России
ФК «Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Донские футболисты на выезде обыграли «Химки».

Матч проходил в Подмосковье на стадионе «Арена Химки». По сумме двух таймов команды не сумели определить победителя. Основное время встречи закончилось со счетом 0:0.

Несмотря на отсутствие голов концовка выдалась напряженной. После финального свистка главного тренера «Ростова» удалили с поля. Валерий Карпин получил красную карточку за излишнюю эмоциональность.

Разыгрывать путевку в полуфинал турнира пришлось в серии пенальти. «Желто-синие» забили больше мячей с 11-метровой отметки – 7:6.

Следующая игра донского клуба пройдет 6 апреля в рамках Российской Премьер-Лиги. Ростовчане примут на своем стадионе «Сочи».
Фото: ФК Ростов
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