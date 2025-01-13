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Одним из лучших бомбардиров МИР РПЛ стал игрок «Ростова» Егор Голенков

Одним из лучших бомбардиров МИР РПЛ стал игрок «Ростова» Егор Голенков

Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков стал одним из ведущих снайперов в МИР РПЛ, о чем клуб проинформировал в своих социальных сетях 12 января.

Голенков занимает вторую позицию по количеству забитых мячей у «Ростова». Согласно статистике, 25-летний форвард забил четыре гола, все были совершены после выхода на замену. У его партнеров по команде, Комличенко и Осипенко, - шесть голов.

Напомним, что Егор начал играть за «желто-синих» в 2022 году. Сам футболист родом из Самары и является выпускником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. Ранее он играл за команды «Крылья Советов», «Униан Лейрия» и чешскую «Сигму».

В сезоне-2024/25 Егор провел 14 матчей, из которых в 9 случаях выходил на замену. В игре против «Крыльев Советов» 26 июля ему потребовалась менее одной минуты для того, чтобы забить. В встрече с «Факелом» 1 сентября он открыл счет уже на 21-й минуте, а 23 ноября в матче с ЦСКА сумел оформить дубль, находясь на поле всего 15 минут. В предыдущих сезонах нападающий отличился дважды, выходя на замену.
Фото: ФК "Ростов"
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