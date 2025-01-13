Одним из лучших бомбардиров МИР РПЛ стал игрок «Ростова» Егор Голенков

Фото: ФК "Ростов"

Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков стал одним из ведущих снайперов в МИР РПЛ, о чем клуб проинформировал в своих социальных сетях 12 января.Голенков занимает вторую позицию по количеству забитых мячей у «Ростова». Согласно статистике, 25-летний форвард забил четыре гола, все были совершены после выхода на замену. У его партнеров по команде, Комличенко и Осипенко, - шесть голов.Напомним, что Егор начал играть за «желто-синих» в 2022 году. Сам футболист родом из Самары и является выпускником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. Ранее он играл за команды «Крылья Советов», «Униан Лейрия» и чешскую «Сигму».В сезоне-2024/25 Егор провел 14 матчей, из которых в 9 случаях выходил на замену. В игре против «Крыльев Советов» 26 июля ему потребовалась менее одной минуты для того, чтобы забить. В встрече с «Факелом» 1 сентября он открыл счет уже на 21-й минуте, а 23 ноября в матче с ЦСКА сумел оформить дубль, находясь на поле всего 15 минут. В предыдущих сезонах нападающий отличился дважды, выходя на замену.