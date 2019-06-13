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В «Ростов» может перейти нападающий «Зенита» Полоз

В «Ростов» может перейти нападающий «Зенита» Полоз
Нападающий «Зенита» может перейти в ФК «Ростов». О возможном трансфере Дмитрия Полоза стало известно 15 июня. Об этом сообщает Sport24.

Ранее, в 2012 году, молодой человек уже играл за донскую команду. Сезон 2018/19 он провёл в аренде у «Рубина». В составе клуба он выступил в 27 матчах и забил 5 мячей.

Карьера Полоза началась в родном Ставрополе, где он играл за местное «Динамо». В 2008 году его пригласили в московский «Локомотив». В 2017 году Дмитрий подписал контракт с «Зенитом».

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