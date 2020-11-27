Таганрогский ФК «Форте» объявил о назначении нового главного тренера

Таганрогский футбольный клуб «Форте» сделал заявление о назначении нового главного тренера. С 1 декабря должность главного тренера команды занял Андрей Гордеев.Недавно клуб отправил в отставку Алексея Герасимеко. Он был первым главным тренером клуба в истории, ещё до его заявки в ПФЛ (зимой 2019-2020 годов). Под его руководством таганрогские футболисты смогли получить профессиональный статус и дебютировать в Кубке и чемпионате России среди клубов первой группы ПФЛ. Однако отношения не сложились, и Герасименко покинул команду.Гордеев в мире тренерства - с 2007 года, до этого выступал за «Динамо» (Москва), воронежский «Факел» и «Анжи» (Махачкала). Он родом из Москвы, является воспитанником футбольных школ «Тимирязевец», «Чертаново».Тренерскую деятельность Гордеев начал с «молодежки» подмосковного «Сатурна», через два года возглавил основную команду. За время тренерства руководил ФК «Металлург» (Донецк), «Анжи», «Сибирь», «Мордовия», «СКА-Хабаровск», юношеская сборная России (2000 г. р.).