Цены на бензин в Ростовской области пошли вверх: данные Росстата на 1 июня
В Ростовской области с конца мая наблюдается повышение цен на автомобильное топливо. Согласно данным Росстата, рост затронул все основные марки бензина, а также дизельное топливо.
Актуальные цены на 1 июня выглядят следующим образом:
бензин марки АИ‑92 — 64,57 рубля за литр;
бензин марки АИ‑95 — 71,57 рубля за литр;
бензин марки АИ‑98 и выше — 93,93 рубля за литр;
дизельное топливо — 74,37 рубля за литр.
За неделю, по сравнению с концом мая, цены выросли:
на АИ‑92 — на 25 копеек;
на АИ‑95 — на 23 копейки;
на АИ‑98 — на 35 копеек;
на дизельное топливо — на 25 копеек.
По информации Росстата, динамика цен на бензин зафиксирована в 73 субъектах Российской Федерации. Наибольший рост отмечен в Республике Тыва — на 3,2 %. В то же время в Ямало‑Ненецком автономном округе зафиксировано снижение стоимости автомобильного бензина на 0,5 %.
На общероссийском уровне средняя цена на бензин на АЗС в начале июня увеличилась на 0,5 % (неделей ранее показатель составлял 0,3 %). С начала года рост цен на топливо достиг 4,8 %, что превышает уровень инфляции в стране: на 1 июня она составила 3,37 %.