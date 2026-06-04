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В Ростовской области растет количество пострадавших от укусов клещей. По данным регионального Роспотребнадзора на 3 июня, зарегистрировано более 2,1 тысячи человек, которые обратились за медпомощью. Среди них 38,2% составляют дети до 14 лет.Хотя в апреле количество пострадавших от паразитов составляло 600 человек. В ведомстве также отметили, что с начала года в регионе регистрировали не связанные между собой случаи заболевания клещевыми инфекциями - Крымской геморрагической лихорадкой в Мартыновском районе, лихорадкой Ку в Дубовском, Целинском, Сальском, и Ремонтненском районах.