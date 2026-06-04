ГК «ЮгСтройИнвест» и правительство ДНР подписали соглашение о развитии на ПМЭФ-2026

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"

ГК «ЮгСтройИнвест» подписала стратегическое соглашение с правительством ДНР на Петербургском международном экономическом форуме. По соглашению, в Донецке и Макеевке планируется строительство жилья и инфраструктуры с общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей.XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в эти дни в «Экспофоруме». Главное деловое мероприятие года собрало вместе представителей власти, деловых кругов и экспертов из множества стран. На этой площадке заключаются важные инвестиционные сделки.На площадке ПМЭФ 4 июня подписали соглашение между ГК «ЮгСтройИнвест» и правительством ДНР. Подписи поставили генеральный директор компании Юрий Иванов и глава республики Денис Пушилин.Для «ЮгСтройИнвест» работа в ДНР не в первый раз. В 2023 году компания первой в России начала строить жилье в Мариуполе по 214-ФЗ и тогда же вручила ключи новоселам первого дома. В настоящее время в регионе сдано 76 тысяч квадратных метров жилья. А до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще более 102 тысяч квадратных метров.Генеральный директор компании «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов отметил, что подписанное соглашение знаменует начало нового этапа в развитии компании. Он подчеркнул, что в ДНР созданы благоприятные условия для строительной отрасли благодаря наличию свободной экономической зоны и льготной ипотеке под 2%, которую инициировал президент России.«Хочу поблагодарить Дениса Владимировича и правительство Донецкой Народной Республики за конструктивный диалог и создание благоприятного инвестклимата», — сказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.Петербургский международный экономический форум в очередной раз продемонстрировал свою эффективность. На нём были заложены основы для проектов, которые способны преобразить жизнь в регионах. Подписанное соглашение — это важный вклад в возрождение городов ДНР.